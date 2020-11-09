Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Сатирика Михаила Жванецкого, который скончался в пятницу, 6 ноября, в возрасте 86 лет, похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания прошла в закрытом формате.

Проститься с писателем пришли министр культуры России Ольга Любимова, певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин, актер Леонид Ярмольник, артистка Клара Новикова, писатель Евгений Гришковец и другие.

Михаила Жванецкого похоронили рядом с могилами режиссеров Галины Волчек и Марка Захарова. Венки на прощание с сатириком прислал президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

О смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. При этом пока о причинах смерти сатирика ничего не известно.

Позже Олег Сташкевич уточнил, что церемонию прощания с Жванецким не будут проводить из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

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