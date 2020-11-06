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Познер рассказал о дружбе с Михаилом Жванецким
Фото: YouTube.com / Документальное кино на Первом

Познер рассказал о дружбе с Михаилом Жванецким

Оксана Васильева

Общество

Сегодня, в пятницу, 6 ноября, стало известно о смерти артиста Михаила Жванецкого. Коллеги и друзья сатирика потрясены этим событием и выражают свои соболезнования близким Жванецкого. Телеведущий Владимир Познеррассказал телеканалу 360 о дружбе с сатириком.

Познер был немногословен и отметил, что не хочет говорить громкие слова.

— Это очень близкий для меня человек, и я не собираюсь говорить какие-то общие слова. Он болел. Не буду в это вдаваться, — рассказал телеведущий.

В конце прошлого года артиста отправили на срочную госпитализацию, тогда в СМИ появилась информация о том, что Жванецкий болен онкологией. Сам сатирик не подтверждал эту информацию.

Писатель умер 6 ноября на 87-м году жизни. Как пишут «Невские новости», об этом сообщила певица Алла Пугачева в своих социальных сетях.

— Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце, — написала Пугачева.

Как пишет ФАН, поклонники Михаила Жванецкого не смогут прийти на прощание с писателем — массовое мероприятие отменили из-за коронавируса. Об этом сообщил представитель знаменитости Олег Сташкевич.

Читайте также: Депутат Госдумы назвала творчество Жванецкого эпохой для сатиры

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