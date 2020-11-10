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Петр Бирюков: Более 600 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве в этом году
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Петр Бирюков: Более 600 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве в этом году

Василиса Чернявская 

Город

Свыше 600 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве в этом году в рамках программы раздельного сбора мусора. Как рассказал во вторник, 10 ноября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, такой объем в полтора раза больше, чем за те же девять месяцев в прошлом году.

— Увеличение доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна, — отметил заммэра.

Он напомнил, что раздельный сбор был организован во всех районах столицы с января этого года. В Москве обновили более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено 60 тысяч брендированных контейнеров.

— Главная задача, которую мы поставили на первом этапе, сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система, — подчеркнул Петр Бирюков. — Все просто: синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые — для пищевых и загрязненных отходов.

Заммэра подчеркнул, что увеличение объемов собранного вторсырьясвидетельствует о том, что москвичам интересна программа раздельного сбора мусора, они готовы активно участвовать в ее реализации.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может составить более 800 тысяч тонн, но при условии, что частота накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет и дальше расти.

— Чем больше людей полностью перейдет на раздельный сбор, тем больше будет вторсырья, которое отправится на переработку, а объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, будет сокращаться, — подчеркнул Петр Бирюков. — Это, безусловно, окажет позитивное влияние на экологическую обстановку.

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Петр Бирюковсортировка мусораМосква
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