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Москва получила международную премию за достижения в городском развитии
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москва получила международную премию за достижения в городском развитии

Кирилл Николаев

Город

Москва стала лауреатом международной премии International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) за достижения в городском развитии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

По словам заместителя мэра столицы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, награду «За высокие заслуги в области городского развития» получил столичный проект «Цифровой двойник». Это интерактивная 3D-модель Москвы со зданиями и инженерными системами.

— Она позволяет планировать комплексное развитие города, проводить детальный анализ и оценивать эффективность тех или иных решений, — заявила Сергунина.

Данная награда, отметила Сергунина, подтверждает, что Москва является одним из современных мировых лидеров по внедрению новейших цифровых практик и созданию экосистемы умного города. В основе «Цифрового двойника» лежат фотограмметрическая модель города и архив панорам столичных улиц. Визуальная картина при помощи BIM-технологий дополняется подробными характеристиками каждого занесенного в программу здания.

Премия ISOCARP Awards for Excellence была учреждена в 2005 году. Данная награда вручается за реализованные и находящиеся на этапе разработки проекты в сфере городского и регионального планирования.

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наградаНаталья СергунинаМосква
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