Роскачество раскрыло самые частые схемы мошенничества в Instagram

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За последнее время Instagram стал самой популярной социальной сетью. Этому поспособствовали так называемые гивы. Под ними подразумеваются розыгрыши, участники которых выполняют ряд условий, чтобы получить подарки. Чаще всего подобные лотереи устраивают знаменитости, однако на этом успешно наживаются злоумышленники. Эксперты раскрыли виды подобного рода мошенничества.

Как правило, злоумышленники используют фейковый аккаунт звезды шоу-бизнеса. Они создают аккаунты-однодневки, имитирующие настоящую страницу знаменитости, и объявляют конкурсы с большими призами для обеспечения максимального вовлечения аудитории. Для получения приза необходимо подписаться на аккаунты спонсоров, которые обеспечили «призы». Победителей выбирают случайным образом с помощью специальных сервисов или генератора случайных чисел. При получении сообщения им нужно открыть ссылку, в которой может быть вирус-троян, крадущий платежные данные.

Также мошенники могут использовать настоящий аккаунт знаменитости, который был взломан. Они объявляют максимально щедрую «раздачу подарков». Из-за того, что срок жизни такого аккаунта довольно короток (настоящий владелец потребует его обратно, скорее всего, в течение суток), призы обещают еще более фантастические. Еще одним видом мошенничества является Deep Fake. Мошенники используют фальшивый аккаунт, но на нем публикуют настоящие видео знаменитостей. У пользователей складывается ощущение, что этот розыгрыш является правдивым.

Эксперты Роскачества посоветовали никогда не открывать подобные ссылки в Instagram. Пользователям необходимо проверять галочку верификации у аккаунта знаменитости, которая проводит гив. Также не стоит делать репосты сомнительных публикаций.

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