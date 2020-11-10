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Резиденты технополиса «Москва» получили 175 патентов
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Резиденты технополиса «Москва» получили 175 патентов

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13Карта всех событий

За все время работы особой экономической зоны резиденты технополиса «Москва» зарегистрировали 175 патентов на полезные изобретения. Среди них есть устройства обнаружения движущихся объектов, способы изготовления электронных элементов и схем, объекты калибровки микроскопов и другие.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, резиденты технополиса занимаются не только производством инновационной продукции, но и наукоемкими разработками, которые необходимы для развития столичной промышленности.

— На сегодня у 20 компаний-резидентов технополиса насчитывается 175 патентов: подавляющее большинство из них — на полезные изобретения, патенты на полезные модели составляют десятую часть от общего количества — около 20 штук, — сказал заммэра.

Он отметил, что каждый год специалисты регистрируют от десяти до двадцати патентов. Разработками занимаются производители и разработчики микроэлектроники, композитов, оптических решений, ортопедической обуви, энергоэффективных технологий и медицины.

Как отметил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, большинство патентов производители технополиса зарегистрировали в 2018 и 2019 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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