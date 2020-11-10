Резиденты технополиса «Москва» получили 175 патентов

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За все время работы особой экономической зоны резиденты технополиса «Москва» зарегистрировали 175 патентов на полезные изобретения. Среди них есть устройства обнаружения движущихся объектов, способы изготовления электронных элементов и схем, объекты калибровки микроскопов и другие.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, резиденты технополиса занимаются не только производством инновационной продукции, но и наукоемкими разработками, которые необходимы для развития столичной промышленности.

— На сегодня у 20 компаний-резидентов технополиса насчитывается 175 патентов: подавляющее большинство из них — на полезные изобретения, патенты на полезные модели составляют десятую часть от общего количества — около 20 штук, — сказал заммэра.

Он отметил, что каждый год специалисты регистрируют от десяти до двадцати патентов. Разработками занимаются производители и разработчики микроэлектроники, композитов, оптических решений, ортопедической обуви, энергоэффективных технологий и медицины.

Как отметил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, большинство патентов производители технополиса зарегистрировали в 2018 и 2019 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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