Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала, как пережила развод с артистом
Фото: youtube.com / Россия 1

Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала, как пережила развод с артистом

Юлия Ямпольская

Звезды

Бывшая супруга певца Валерия Меладзе Ирина Малухина рассказала, что смогла перенести развод с артистом благодаря вере. Этим она поделилась в интервью порталу «Пчела».

Она тяжело переживала расставание со звездой и надолго пропала из поля зрения журналистов.

—Люди, которые проходили развод, знают, что непострадавших нет. Некоторые родители думают: ребенок маленький и не понимает, что происходит. Это неправда. Есть такое выражение: «Собаки и дети всегда знают, что происходит в семье, — рассказала экс-жена Меладзе.

Она добавила, что именно в храме смогла открыть совершенно другой вид любви.

— У меня была семья, любовь, но все было другим, — поделилась Ирина.

Малухина также подчеркнула, что обретенная вера помогла ей исцелить душу.

Напомним, Меладзе и Малухина расстались из-за измены певца, который закрутил роман с бывшей солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. Свои отношения они узаконили в 2014 году. На данный момент пара воспитывает двух сыновей — Константина и Луку.

Читайте также: «Муж дома»: Джанабаева показала, как Меладзе чистит картошку

Валерий Меладзеизменаразвод
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте