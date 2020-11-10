Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала, как пережила развод с артистом

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Бывшая супруга певца Валерия Меладзе Ирина Малухина рассказала, что смогла перенести развод с артистом благодаря вере. Этим она поделилась в интервью порталу «Пчела».

Она тяжело переживала расставание со звездой и надолго пропала из поля зрения журналистов.

—Люди, которые проходили развод, знают, что непострадавших нет. Некоторые родители думают: ребенок маленький и не понимает, что происходит. Это неправда. Есть такое выражение: «Собаки и дети всегда знают, что происходит в семье, — рассказала экс-жена Меладзе.

Она добавила, что именно в храме смогла открыть совершенно другой вид любви.

— У меня была семья, любовь, но все было другим, — поделилась Ирина.

Малухина также подчеркнула, что обретенная вера помогла ей исцелить душу.

Напомним, Меладзе и Малухина расстались из-за измены певца, который закрутил роман с бывшей солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. Свои отношения они узаконили в 2014 году. На данный момент пара воспитывает двух сыновей — Константина и Луку.

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