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ВДНХ запустит бесплатные онлайн-занятия по русскому языку
Фото: pexels.com/Vlada Karpovich

ВДНХ запустит бесплатные онлайн-занятия по русскому языку

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с67Карта всех событий

В центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ стартует онлайн-курс по русскому языку. Занятия помогут всем желающим вспомнить основные правила орфографии и пунктуации, а также разобраться с ударением в сложных словах.

Трансляции лекций можно будет посмотреть на официальном сайте выставки и на ее странице в соцсети «ВКонтакте». Занятия будут проходить по субботам в 15:00.

Так, первой урок будет посвящен постановке в предложении тире и двоеточия. Кроме того, на уроках будут разбирать особенности однородных членов предложения, причастных и деепричастных оборотов, сравнительных оборотов и многое другое.

Заключительная лекция состоится 26 декабря, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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