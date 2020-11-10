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Суд США потребовал немедленно освободить россиянку Осипову
Фото: twitter.com/mfame_guru

Суд США потребовал немедленно освободить россиянку Осипову

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Апелляционный суд десятого округа США потребовал немедленно освободить россиянку Богдану Осипову (Мобли по бывшему мужу). Об этом говорится в вердикте судебного учреждения, принятом в понедельник, 9 ноября.

В документе указано, что временное решение о приостановке процедуры освобождения отменяется, соответствующее ходатайство американских властей также отклонено.

— Мы поручаем окружному суду немедленно приступить к процессу освобождения осужденной из заключения, согласно одобренному плану освобождения, который, насколько мы понимаем, вовсе не предполагает ее проживание вместе с отчимом, — приводит ТАСС выдержку из решения суда.

Богданова к настоящему моменту полностью отбыла трехлетний тюремный срок за похищение своего ребенка и его вывоз за пределы страны. При этом ранее федеральный прокурор Стивен Макаллистер потребовал от имени правительства Штатов остановить процедуру освобождения россиянки из-за обнаруженных якобы ложных данных о месте будущего проживания в ожидании повторного приговора. Как отмечал прокурор, Осипова гарантировала, что будет жить с отчимом и матерью в доме в нью-йоркском районе Квинс, однако родители с недавних пор проживают на территории РФ.

В свою очередь адвокат Осиповой гарантировал, что его клиентка не намерена вводить власти в заблуждение относительно места своего проживания после выхода на свободу.

Напомним, россиянка покинула США с ребенком от экс-супруга Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда ждала их второго общего ребенка. Ее арестовали в 2017 году, когда она приехала в Соединенные Штаты для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они в настоящее время проживают в России с тетей в Калининградской области.

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