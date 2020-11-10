Останки самых древних близнецов найдены в Австрии

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Останки двух близнецов, которые жили около 30 тысяч лет назад, были найдены международной группой ученых в Австрии. Отмечается, что это самое раннее свидетельство подобного рода, пишет Nature.

Останки обнаружили на археологической стоянке в районе города Кремс-ан-дер-Донау в Нижней Австрии. Они находились в овальной могильной яме. Оба тела похоронили с погребальными принадлежностями.

Ученые проанализировали ДНК обоих младенцев и выяснили, что они имели общий геном. Анализ также показал, что один из них прожил от шести до семи месяцев, а другой — от 13 до 14 недель.

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