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Останки самых древних близнецов найдены в Австрии
/ Фото: instagram.com/astrakhan_archaeology/

Останки самых древних близнецов найдены в Австрии

Юлия Ямпольская

Наука

Останки двух близнецов, которые жили около 30 тысяч лет назад, были найдены международной группой ученых в Австрии. Отмечается, что это самое раннее свидетельство подобного рода, пишет Nature.

Останки обнаружили на археологической стоянке в районе города Кремс-ан-дер-Донау в Нижней Австрии. Они находились в овальной могильной яме. Оба тела похоронили с погребальными принадлежностями.

Ученые проанализировали ДНК обоих младенцев и выяснили, что они имели общий геном. Анализ также показал, что один из них прожил от шести до семи месяцев, а другой — от 13 до 14 недель.

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