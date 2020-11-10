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«Держись, папа»: Конкин рассказал о мистике после смерти дочери
/ Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

«Держись, папа»: Конкин рассказал о мистике после смерти дочери

Юлия Ямпольская

Звезды

Актер Владимир Конкин сообщил о мистике, которая произошла после смерти его дочери Софии. Этим он поделился в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

По словам артиста, картина, которую сделала девушка, упала со стены на девятый день со смерти дочери актера.

— И, наверное, будет не лишним тебе сказать, что когда было девять дней Софии, то она сорвалась со стены. Я заново подклеивал. Вот просто висела и раз упала. Девять дней. Так что вот такая мистика. Она хотела сказать: «Держись, папа», — рассказал Конкин.

Напомним, об инциденте с Софией Конкиной стало известно 22 сентября. По данным следствия, ее госпитализировали из фитнес-клуба в центре Москвы. На следующий день она умерла. Семья артиста отказывается верить, что она могла утонуть сама, так как была хорошей пловчихой.

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