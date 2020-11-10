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«Хороша чертовка»: Вера Брежнева восхитила поклонников стильным образом
Фото: instagram.com/ververa

«Хороша чертовка»: Вера Брежнева восхитила поклонников стильным образом

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Вера Брежнева порадовала подписчиков новым снимком. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На фото артистка запечатлена в стильных солнцезащитных очках и черном свитере. Исполнительница предположила, как было здорово, если бы она начала ходить в гости ко всем, кому ей удалось помочь.

— Сразу стало тепло от таких мыслей. Как будто у всех в гостях побывала. И это только те, о ком я знаю, ведь иногда мы помогаем людям даже не зная этого — улыбкой, добрым словом, поддержкой или просто одобряющим взглядом, — написала Брежнева.

Поклонники оценили ее новое фото и осыпали артистку комплиментами.

«Самая добрая, самая стильная, самая талантливая»; «Красотка Вера Брежнева»; «Верочка, вы умница!»; «Красивая как всегда»; «Хороша чертовка», — отметили фолловеры.

Ранее бывшая участница группы «ВИА Гра» Эрика Герцег рассказала, как Вера Брежнева впервые отреагировала на слухи о романе с композитором Константином Меладзе.

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