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Около 100 помещений представят на торгах в Москве через публичное предложение
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Около 100 помещений представят на торгах в Москве через публичное предложение

Виктория Родимкина

Город

В столице на торги выставили 98 нежилых помещений через публичное предложение. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы во вторник, 10 ноября.

Площадь объектов составляет от 11,1 до 2,5 тысячи квадратных метров. Начальная цена будет колебаться от 2,02 до 127,5 миллиона рублей.

— Помещения свободного назначения расположены преимущественно в подвалах или на первых этажах жилых домов. Приобрести помещения можно будет на торгах посредством публичного предложения с понижением цены до 50 процентов от начальной, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего объектов выставлено на аукционы на юго-западе города — 20. В центре Москвы на торги выставили 15 объектов, на севере — 14.

Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что продажа через публичное предложение ­является выгодным вариантом покупки городской недвижимости для своего бизнеса, передает агентство городских новостей «Москва».

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