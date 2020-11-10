Столичные педагоги призвали родителей не опасаться дистанционного обучения

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Переход старших школьников на онлайн-обучение стал временной, но необходимой в Москве мерой, чтобы сберечь их здоровье и здоровье их родных, особенно бабушек и дедушек. Как показывает статистика, ученики 6–11-х классов, в отличие от учеников начальной школы, больше подвержены риску заболеть и передать вирус своим пожилым родственникам.

Уже почти три недели ребята учатся дистанционно. За это время число заразившихся коронавирусом среди старшеклассников уменьшилось почти вдвое. Но расслабляться пока рано. Чтобы не допустить всплеска заражений среди детей, онлайн-уроки для 6–11-х классов в столице решили продлить еще на две недели. Конечно же, такая мера не у всех родителей нашла поддержку. Активизировались противники дистанционного обучения. Вновь зазвучали требования вернуть детей за парты, что, по сути, означает пренебречь их безопасностью.

Для столичных педагогов это тоже непростое время. Но они делают все возможное, чтобы сохранить высокое качество знаний и интерес детей к учебе.

— Возвращение к дистанционному формату уроков в октябре и последующее продление — наиболее логичная и обоснованная мера для того, чтобы продолжать обучение. Почему-то многие люди, критикующие новый формат обучения, забывают о том, что главной его причиной является эпидемиологическая ситуация в мире, а не чья-то прихоть или эксперимент. Прежде всего таким образом мы защищаем самое ценное, что у нас есть, — здоровье детей и их близких. Мне кажутся напрасными опасения о том, что качество обучения может каким-то образом стать хуже или привести к снижению уровня знаний: ученики победили все технические неполадки, освоили новые программы и продолжают осваивать материал в новом формате, но на высоком и стабильном уровне, — подчеркивает учитель русского языка и литературы школы имени Ф. М. Достоевского Сергей Шилин.

В отличие от других стран Москва не пошла по пути полного закрытия школ и перевода всех классов на онлайн-обучение. Сегодня ученики 1–5-х классов продолжают учиться очно. Младшим школьникам сложнее адаптироваться к дистанционке. Кроме того, они должны находиться дома под присмотром взрослых, что зачастую невозможно, так как родители на работе.

— Учеба должна продолжаться, нельзя просто взять, как, например, в Иране, Чехии, некоторых штатах США, и закрыть все школы на несколько недель на каникулы. Поэтому единственное и самое правильное решение в данной ситуации — это продлить дистанционное обучение в 6–11-х классах еще на две недели. Я обращаюсь к родителям школьников, которые в социальных сетях и мессенджерах призывают к противостоянию и полнейшему запрету на дистант. Дистанционное обучение наших детей сейчас — это максимально эффективная мера обеспечения безопасности их же семей! Наших! Именно так, потому что я сама мама, — говорит директор школы № 158 Зоя Чернышева.

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