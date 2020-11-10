Народный календарь. Чего нельзя делать в День Параскевы Пятницы, 10 ноября

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В этот вторник, 10 ноября, православные христиане почитают память чвятой Параскевы. Ее имя стали соединять с именем богини Пятницы, покровительствующей женщинам. Поэтому неделю, на которую выпадало 10 ноября, в народе начали называть пятницкой.

Существуют определенные запреты для этого дня. Считалось, что если человек 10 ноября много смеется, то потом будет плакать. Поэтому в этот день наши предки старались особо не веселиться и быть сдержанными.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать в День ПараскевыПятницы, 10 ноября

В этот день было запрещено мыть полы, иначе на том свете придется в помоях валяться. Нельзя было чистить дымоход — это грозило несчастьем. Беременным женщинам нельзя давать деньги в долг знакомым в этот день. По народным поверьям считалось, что вместе с деньгами будущая мать передавала в чужие руки судьбу своего ребенка. Нельзя было мыть посуду, купаться самому и мыть голову.

Приметы погоды гласили, что если вы видите иней на деревьях, то будет мороз. Если утром туман, грядет оттепель. Пока все листья с вишни не опадут, зима не наступит.

Во вторник, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. До 2011 года праздник назывался Днем милиции.

История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».

В ряде стран отмечается Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи.

В этот день 110 лет назад из своего дома в Ясной Поляне ушел 82-летний Лев Толстой. Через 10 дней он скончался на маленькой станции Астапово (ныне Лев Толстой, Липецкая область). 87 лет назад российский писатель Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

В этот день родились авиаконструктор Андрей Туполев, советский конструктор-оружейник Михаил Калашников, актеры Виктор Сухоруков, Михаил Ефремов, Максим Суханов, телеведущая Тина Канделаки.



Именины отмечают Кузьма, Георгий, Прасковья, Анна, Афанасий, Наум, Степан, Терентий, Тимофей.

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