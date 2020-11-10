Москва закупит лекарства на миллиард рублей по новому офсетному контракту

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичное правительство объявило конкурс на поставку лекарств по офсетному контракту, победитель которого должен организовать современное производство препаратов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По условиям контракта победитель конкурса в течение двух лет локализует или модернизирует на территории столицы производство 20 лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, — уточнил заммэра.

По его словам, предприятие будет выпускать противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики.

Владимир Ефимов отметил, что объем частных инвестиций в проект составит один миллиард рублей. Офсетный контракт подпишут по итогам конкурса в начале 2021 года. При этом столица будет закупать в течение восьми лет препараты у предприятия на сумму 1,1 миллиарда рублей.

Заммэра добавил, что новый контракт станет пятым офсетным в городе. Общий объем городских закупок составил 71,6 миллиарда рублей, передает Интерфакс.

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