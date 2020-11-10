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Москва закупит лекарства на миллиард рублей по новому офсетному контракту
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москва закупит лекарства на миллиард рублей по новому офсетному контракту

Виктория Родимкина

Город

Столичное правительство объявило конкурс на поставку лекарств по офсетному контракту, победитель которого должен организовать современное производство препаратов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По условиям контракта победитель конкурса в течение двух лет локализует или модернизирует на территории столицы производство 20 лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, — уточнил заммэра.

По его словам, предприятие будет выпускать противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики.

Владимир Ефимов отметил, что объем частных инвестиций в проект составит один миллиард рублей. Офсетный контракт подпишут по итогам конкурса в начале 2021 года. При этом столица будет закупать в течение восьми лет препараты у предприятия на сумму 1,1 миллиарда рублей.

Заммэра добавил, что новый контракт станет пятым офсетным в городе. Общий объем городских закупок составил 71,6 миллиарда рублей, передает Интерфакс.

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