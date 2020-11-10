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Резервы на поддержку бизнеса из-за пандемии заложили в бюджет Москвы на 2021 год
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Резервы на поддержку бизнеса из-за пандемии заложили в бюджет Москвы на 2021 год

Виктория Родимкина

Город

В бюджет Москвы на 2021 год заложили резервы на поддержку бизнеса в случае введения жестких мер по коронавирусу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов во вторник, 10 ноября.

По его словам, средства на поддержку предпринимателей в Москве найдут.

— При необходимости, если будут действительно какие-то жесткие ограничения, мы рассмотрим этот вопрос дополнительно, резервы в бюджете у нас запланированы на следующий год, — сказал Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в столице до сих пор продолжают поддерживать бизнес согласно мерам, введенным весной. Так, пострадавшие от пандемии предприниматели получают отсрочки и освобождения от уплаты имущественных платежей и аренды. Кроме того, город организовал предоставление льготных кредитов, то есть субсидирования процентной ставки для всех представителей малого предпринимательства, передает слова заммэра РИА Новости.

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