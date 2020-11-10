Крупный пожар произошел в ангаре на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, 3-й Угрешский проезд, 14А Карта всех событий

На юго-востоке Москвы в одном из ангаров произошел крупный пожар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России во вторник, 10 ноября.

— В 12:16 в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о возгорании по адресу 3-й Угрешский проезд, 14а. На месте работают спасательно-пожарные подразделения, — говорится в сообщении.

Очевидцы в Сети опубликовали видеозапись с места случившегося. На кадрах видно, как пламя разгорается все сильнее. От горящего здания поднимается столб белого дыма.

По информации из открытых источников, пожар произошел в нежилом здании 1971 года постройки. По данным СМИ, пожар перекинулся на административное задние.

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