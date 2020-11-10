ДТП с участием 20 машин произошли на мосту в Тверской области

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Повреждение в нескольких ДТП получили 20 автомобилей в Тверской области. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщила представитель УМВД по Тверской области.

Уточняется, что инцидент произошел на мосту через Волгу во Ржеве.

— Автомобиль «Нива» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта», пострадал только водитель «Нивы». Кроме того, практически в то же время произошло еще пять дорожных происшествий, в общей сложности пострадало 20 машин, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

По ее словам, причиной происшествия стало несоблюдение правил дорожного движения. Она рассказала, что наледи на дороге нет, температура воздуха выше нуля.

На данный момент движение по мосту восстановили.

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