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«Радфемка на одной ноге»: Артемий Лебедев рассказал, какие женщины ему нравятся
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Радфемка на одной ноге»: Артемий Лебедев рассказал, какие женщины ему нравятся

Виктория Федотова

Звезды

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что ему нравятся самостоятельные женщины. Неважно, каких взглядов они придерживаются.

— Самое главное, чтобы было совпадение. Я не западаю на фотомоделей или эскортных чикуль, меня этим сложно развести. Должна быть душевная симпатия, — заявил Лебедев в интервью Надежде Стрелец.

При этом идеологические конфликты не могут быть поводом для того, чтобы не общаться.

— С крайне левой либералкой? Да вообще не проблема. Я не делю людей на своих и чужих. У меня могла бы быть радфемка с отрезанной грудью на одной ноге, если бы она мне подходила. Не может быть такого, чтобы какие-то мысли мешали — до тех пор, пока человек дает мне жить, не мучает... Если бы я с утра читал клятву верности веганству, наверное, мне бы было тяжело. Если мне разрешают быть таким, какой я есть, — отметил собеседник.

На вопрос Стрелец, считает ли он хорошими женщинами журналисток Тину Канделаки, Ксению Собчак и официального представителя МИД России Марию Захарову, Лебедев ответил положительно.

Видео опубликовано на YouTube.

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мнениеКсения СобчакМария Захарова
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