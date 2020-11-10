Сергей Собянин включил в программу реновации еще 10 стартовых площадок

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Руставели, 3к3 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации еще десять стартовых площадок. Об этом сообщила пресс-служба главы города во вторник, 10 ноября.

В сообщении уточняется, что новые площадки находятся в шести районах города. Общая мощность их составляет 163,9 тысячи квадратных метров. Строительство домов на новых площадках позволит расселить еще 33 жилых дома. Комфортное жилье получат 6 тысяч горожан.

Так, в список вошли площадки в Пресненском, Можайском районах, районах Ростокино, Новогиреево, Люблино и Филевский Парк.

Помимо этого, уточняется, что из перечня убраны две стартовые площадки по адресам улица Руставели, 3, корпус 4, и Лазоревый проезд, 2а. В программу реновации всего включены 472 стартовые площадки, передает РИА Новости.

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