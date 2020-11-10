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Белорусская АЭС перестала вырабатывать электроэнергию
Фото: rosatom.ru / пресс-служба госкорпорации «Росатом»

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электроэнергию

Ростислав Зубков

В мире

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электроэнергию. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС республики Олег Соболев.

Он отметил, что прекращение генерации электричества никак не отразилось на ядерной и радиационной безопасности.

По словам Соболева, в настоящее время на станции меняют оборудование, относящееся к четвертому классу безопасности. Речь идет об элементах «нормальной эксплуатации». Они функционируют штатно.

— Мы продолжаем наш надзор, который ведется на площадке Белорусской АЭС в постоянном режиме 24/7, — сказал консультант департамента в разговоре с РИА Новости.

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