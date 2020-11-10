Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Порядок получения льготного статуса для многодетных семей упростили в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Порядок получения льготного статуса для многодетных семей упростили в Москве

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения льготного статуса для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 10 ноября.

— Утвержден новый порядок присвоения льготного статуса многодетной семьи города Москвы. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Теперь семьи смогут получить льготный статус, отправив электронную заявку через официальный сайт мэра Москвы. Горожанам больше не придется лично посещать центры госуслуг «Мои документы» или отделы социальной защиты. При этом родителям не нужно подтверждать факт обучения детей в школе.

Получить статус многодетной семьи могут родители троих и более детей. На оформление статуса потребуется не более 10 рабочих дней. Уведомление о принятом решении поступит пользователю в личный кабинет, сообщает ТАСС.

Читайте также: Медиаклассы откроют в московских школах в 2021 году

многодетные семьильготаСергей Собянин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город выполнит свои обязательства

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Все мнения
О проекте