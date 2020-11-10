Порядок получения льготного статуса для многодетных семей упростили в Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения льготного статуса для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 10 ноября.

— Утвержден новый порядок присвоения льготного статуса многодетной семьи города Москвы. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Теперь семьи смогут получить льготный статус, отправив электронную заявку через официальный сайт мэра Москвы. Горожанам больше не придется лично посещать центры госуслуг «Мои документы» или отделы социальной защиты. При этом родителям не нужно подтверждать факт обучения детей в школе.

Получить статус многодетной семьи могут родители троих и более детей. На оформление статуса потребуется не более 10 рабочих дней. Уведомление о принятом решении поступит пользователю в личный кабинет, сообщает ТАСС.

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