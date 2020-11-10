Москва получит бюджетные заимствования путем размещения облигационных займов

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Столица получит бюджетные заимствования путем размещения облигационных займов на внутреннем рынке. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он выразил надежду на скорейшее восстановление столичной экономики.

— Соответственно, за лето и начало осени экономика существенно выросла, и мы получаем сейчас хоть и замедление, но меньшими темпами, чем изначально прогнозировалось. Поэтому на следующий год заимствования позволят при необходимости реализовать все планы в сфере реализации нашей Адресной инвестиционной программы, то есть бюджета развития, мы верим, что будем лучше, — цитирует Ефимова агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что столица не планирует выходить на внешний рынок заимствований. По его словам, достаточно внутреннего рынка.

Ранее власти Москвы заявили об огромном ущербе бюджету из-за коронавируса.

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