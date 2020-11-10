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Сергей Собянин открыл новое здание ОВД в районе Котловка
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин открыл новое здание ОВД в районе Котловка

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Котловка Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Котловка. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Я надеюсь, что это здание вам понравится. По сравнению с тем, что было, я думаю, что это раз в десять больше и здесь созданы все условия для нормальной работы, — отметил Сергей Собянин.

Также мэр Москвы поздравил сотрудников правоохранительных органов с Днем работника внутренних дел. По словам Сергея Собянина, благодаря полицейским москвичи чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. В непростой период пандемии столичная полиция обеспечивает порядок в городе.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы, новый отдел оснащен современными инженерными системами, укомплектован мебелью и необходимым оборудованием. В здании имеются комнаты приема пищи и отдыха. Прилегающую территорию благоустроили. Рабочие установили спортивные площадки для подготовки личного состава.

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