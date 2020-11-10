Сергей Собянин открыл новое здание ОВД в районе Котловка
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание отдела полиции по району Котловка. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».
— Я надеюсь, что это здание вам понравится. По сравнению с тем, что было, я думаю, что это раз в десять больше и здесь созданы все условия для нормальной работы, — отметил Сергей Собянин.
Также мэр Москвы поздравил сотрудников правоохранительных органов с Днем работника внутренних дел. По словам Сергея Собянина, благодаря полицейским москвичи чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи. В непростой период пандемии столичная полиция обеспечивает порядок в городе.
Как отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы, новый отдел оснащен современными инженерными системами, укомплектован мебелью и необходимым оборудованием. В здании имеются комнаты приема пищи и отдыха. Прилегающую территорию благоустроили. Рабочие установили спортивные площадки для подготовки личного состава.
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