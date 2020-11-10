Сергей Собянин присвоил наименования девяти улицам Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Западный административный округ, район Фили-Давыдково Карта всех событий

Сразу девять столичных улиц получили новые наименования. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

Проезд № 1053 в районе Лефортово переименовали в улицу Крузенштерна, а проезд № 1452 между Кастанаевской улицей и Рублевским шоссе в районе Фили-Давыдково назвали Бульваром Солдатенкова в память о купце и меценате Козьме Солдатенкове.

Улицей Грачевкой стал проезд № 3570. Он расположен между Клинской и Петрозаводской улицами в районе Ховрино. Проезд № 5060 теперь будет носить название Хибинский переулок. Шайдаровской улицей стал проезд № 6370. Он расположен между Кантемировской и улицей Кошкина в районе Москворечье-Сабурово. Проезд № 439 переименовали в Сабуровскую улицу.

Проезд № 5492 от улицы Фомичевой до Планерной улицы в районе Северное Тушино назвали улицей Бубнова. Здесь находится предприятие «Радиофизика», у истоков создания которого был ученый Георгий Бубнов.

Проезд № 4826 в районе Щукино стал улицей Академика Ермольевой в честь эпидемиолога Зинаиды Ермольевой. Также на карте города появилась улица Аршинова, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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