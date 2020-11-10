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Сергей Собянин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником.

По его словам, в сложных условиях пандемии столичная полиция проявила себя с самой лучшей стороны.

— Сегодня вы, рискуя здоровьем, выполняете множество непрофильных задач, чтобы предотвратить распространение ковида, — написал Сергей Собянин.

Он добавил, что Москва продолжает улучшать материально-техническую базу столичной полиции. Сергей Собянин пожелал сотрудникам правоохранительных органов крепкого здоровья и успехов.

Ранее мэр столицы открыл новое здание отдела полиции по району Котловка. Он оснащен современными инженерными системами, укомплектован мебелью и необходимым оборудованием. В здании имеются комнаты приема пищи и отдыха. Прилегающую территорию благоустроили. Рабочие установили спортивные площадки для подготовки личного состава.

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поздравления мэраСергей Собянинполиция
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