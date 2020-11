Шесть электронных проектов Москвы вышли в финал международной премии DADI

Фото: freepik.com

Сразу шесть электронных проектов столицы попали в финал международной премии DADI (The Drum Awards for the Digital Industries). Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В список претендентов попали портал mos.ru, инвестиционный портал Москвы, мобильное приложение «Моя Москва», проекты «Активный гражданин» и crowd.mos.ru, а также сайт «Мосэкомониторинг». Победителей объявят 13 ноября.

«Активный гражданин», «Моя Москва» и mos.ru попали в номинацию «Общественный сектор». В ней жюри оценивают проекты, которые связаны с управлением городом, предоставлением жителям удобных сервисов для решения важных задач.В номинации «Лучшая цифровая платформа» в финал премии вышла платформа crowd.mos.ru. Данный проект появился в 2014 году. За это время его участниками стали более 234 тысяч москвичей. Они уже предложили свыше 108 тысяч идей и стали соавторами таких проектов, как «Мой парк», «Электронный дом», «Детские поликлиники».

Инвестиционный портал Москвы вышел в финал в номинации «Финансовый сектор», где оцениваются ИТ-проекты для удобной работы и взаимодействия бизнеса. Сайт «Мосэкомониторинг» отметили в номинации «Некоммерческие и благотворительные проекты».

