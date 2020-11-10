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Москвичи выберут победителей премии «Путеводная звезда»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичи выберут победителей премии «Путеводная звезда»

Захар Чайченко

Город

Проект «Активный гражданин» запустил новое голосование, в котором жители столицы определят победителей премии «Путеводная звезда».

Данный конкурс проводится под руководством московского комитета по туризму уже в 21-й раз среди компаний туристической и гостиничной индустрии столицы.

В первой части голосования участники поборются за места на пьедестале в трех номинациях: «Лучший digital-проект в сфере развития туризма», «Лучший экскурсионный проект» и «Лучшая медиаплатформа в сфере развития туризма». Победители премии станут известны ближе к середине декабря.

Вторая часть голосования запланирована на 11 ноября. Она определит победителей следующих трех номинаций: «Лучший электронный сервис для гостей и жителей Москвы», «Лучший культурно-досуговый проект (выставочный проект)» и «Лучший туристский продукт в сфере внутреннего туризма», передает официальный сайт мэра Москвы.

И третье, заключительное голосование стартует 12 ноября. Оно определит лучшие команды в четырех номинациях: «Лучшая маркетинговая инициатива в сфере развития туризма и гостеприимства», «Лучший объект для отдыха с детьми», «Лучший московский завтрак» и «Лучшая авторская программа в сфере туризма в Москве».

Премия «Путеводная звезда», учрежденная столичным комитетом по туризму, проводится с 1999 года. В ходе нее отмечается качество туристического и экскурсионного сервиса или гостиничного обслуживания. Лучших выбирают по данным мировых систем бронирования, отзывам в социальных сетях и выводам профессионалов. Уже в пятый раз победителей в некоторых номинациях определяют участники проекта «Активный гражданин».

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