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ФОК с бассейном построят в столичном районе Зябликово
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

ФОК с бассейном построят в столичном районе Зябликово

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Ореховый бульварКарта всех событий

В столичном районе Зябликово появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 10 ноября.

По его словам, общая площадь четырехэтажного здания составит 5 тысяч квадратных метров. ФОК расположится по адресу Ореховый бульвар, владение 26, з/у 3.

— Художественный образ комплекса решен лаконично, в современном стиле. Пластику фасадов создает витражное остекление и выступающие объемы лестничных клеток, акцентированных цветом, — сказал Сергей Кузнецов.

Он отметил, что облицовку фасадов выполнят керамогранитными плитами разных цветов.

ФОК с бассейном построят в столичном районе ЗябликовоФото: Пресс-служба Москомархитектуры

По данным пресс-службы Москомархитектуры, в здании будет построен бассейн на восемь дорожек. Его длина составит 25 метров. Помимо этого, в ФОК организуют детский бассейн, раздевалки и подсобные помещения, залы сайклинга, единоборств и кафе.

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ФОКМоскомархитектурабассейн
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