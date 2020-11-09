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Поликлиника на 750 посещений появится в Дмитровском районе столицы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Поликлиника на 750 посещений появится в Дмитровском районе столицы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 107Карта всех событий

Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену появится на Дмитровском шоссе. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, фасады здания будут выполнены в современном стиле. Поликлинику построят по адресу Дмитровское шоссе, владение 107г. Общая площадь здания составит около 15 тысяч квадратных метров.

— Декоративные пилястры придадут фасадам динамику, а витражи на лестничных клетках добавят архитектурному облику легкости, — сказал Кузнецов.

Поликлиника на 750 посещений появится в Дмитровском районе столицыФото: Пресс-служба Москомархитектуры

Он отметил, что монохромную гамму разбавят цветные вставки рельефных логотипов, которые будут маркировать взрослое и детское отделения.

По данным пресс-службы Москомархитектуры, деление на взрослую и детскую части пронизывает все этажи здания. Для каждой зоны организованы отдельные входы и эвакуационные коридоры. Кроме того, в проекте предусмотрена подсветка всего здания.

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Дмитровский районполиклиникаСергей Кузнецов
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