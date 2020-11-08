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Главврач московского Диагностического центра № 5 рассказал, как изменятся медучреждения
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Главврач московского Диагностического центра № 5 рассказал, как изменятся медучреждения

Марьяна Шевцова

Здоровье

Капитальный ремонт поликлиник Москвы, несмотря на пандемию, в самом разгаре. В воскресенье, 8 ноября, о том, как изменятся медицинские учреждения, «Вечерней Москве» рассказал главный врач Диагностического центра № 5, доктор медицинских наук Павел Гуляев.

Самое главное отличие — это новые принципы зонирования. Кабинеты в поликлиниках будут располагаться по формуле «чем выше трафик в кабинет, тем ниже его расположение».

— То есть все самые востребованные специалисты будут располагаться на нижних этажах, а административные работники— на верхних, — рассказал Павел Гуляев. Такое расположение гораздо удобнее для пациентов.

— Все нужные кабинеты станут действительно ближе, — отметил он. — Пациентам не нужно будет много ходить по поликлинике, ждать лифта или подниматься по лестнице на другие этажи. Например, если нужно сдать анализы или попасть к дежурному врачу — все будет в непосредственной близости от входа.

Такой подход к расположению помещений полезен для пациентов и с медицинской точки зрения. Главврач пояснил, что это позволяет развести людей с симптомами гриппа и ОРВИ от пациентов, которые пришли в поликлинику на плановый прием.

— Человек с симптомами заболевания не будет ходить по всей поликлинике и пересекаться с другими пациентами. Это очень важный момент. Аналогичная ситуация и, например, с приемом самовзятых анализов, — рассказал Гуляев.

Новые правила зонирования будут едины для всех зданий. И если у пациента возникнет ситуация, когда необходимо обратиться в другую поликлинику, у него не будет никаких затруднений в том, чтобы найти нужный кабинет. Все будет понятно на интуитивном уровне.

В новый московский стандарт поликлиник вошли и другие изменения. Например, кабинеты функциональной диагностики будут располагаться рядом с кабинетом профильного специалиста.

— Пациенту больше не потребуется ходить по всей поликлинике — все рядом. Этот принцип также будет применяться везде, где это возможно, — уточнил Павел Гуляев, добавив, что все изменения в зданиях поликлиник делаются с учетом архитектурных особенностей и возможностей помещений.

Кроме того, в поликлиниках появится больше открытых пространств, будут обустроены удобные зоны ожидания.

— Поликлиники станут светлее и приветливее для пациентов, — подчеркнул главный врач диагностического центра. — Уютная и дружественная атмосфера очень важна для позитивного настроя и, как результат, — скорейшего выздоровления пациента.

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