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«Приоритеты поменяются полностью»: астролог рассказала об изменениях в 2021 году
Фото: depositphotos.com

«Приоритеты поменяются полностью»: астролог рассказала об изменениях в 2021 году

Василий Плиткин

Общество

Астролог Анжела Перл рассказала об изменениях, которые произойдут в будущем году. По ее словам, в будущем году с коронавирусом ситуация будет легче, а 21 декабря соединятся Юпитер и Сатурн, подобное явление происходит раз в 20 лет.

— Они закладывают тему на следующие 20 лет. Это большие перемены. Раньше эти планеты соединялись в земных знаках. Это стабильность, консерватизм, финансы и ценности, которые можно потрогать руками. Сейчас приоритеты поменяются полностью. Впервые за много лет эти планеты соединяются в воздушном знаке, в Водолее. Ценности и приоритеты будут другие. Очень будет цениться информация, ближайшие 20 лет мы перейдем на электронные деньги, — отметила астролог.

По ее словам, водолей — знак систем. Поменяются системы, возможно, государственные. Водолеи символизируют прогресс, авиацию, космос, интернет. Потому что Уран управляет Водолеем, это знак будущего и новых возможностей. Астролог предсказала много открытий в будущем.

По ее словам, в 2021 году будет сложно знакам Земли — Тельцам, Девам и Козерогам.

Видео опубликовано на YouTube.

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