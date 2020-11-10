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Астрологи назвали четырех энергетических вампиров по знаку зодиака
Фото: depositphotos.com

Астрологи назвали четырех энергетических вампиров по знаку зодиака

Юлия Ямпольская

Общество

Энергетическими вампирами называют людей, общение с которыми выматывает. Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых могут высосать из окружающих энергию.

Специалисты отметили, что рожденные под знаком Скорпиона часто манипулируют выбранными жертвами за их спиной. В конечном итоге они делают их виноватыми.

Также Овны, по мнению экспертов, «питаются» ссорами и скандалами. Представители этого знака способны сравнять с землей кого угодно и наговорить гадостей. При этом все возражения оппонента благополучно пролетят мимо их ушей.

Девы на первый взгляд очень уравновешены и миролюбивы, но из-за своей склонности к перфекционизму часто становятся самыми настоящими энергетическими вампирами.

Стрельцы любят веселье и зачастую становятся душой компании. Но если их разозлить, они заставит почувствовать себя интеллектуально неполноценными, передает портал Prokazan.

Ранее астрологи рассказали, что в семьях малыши растут по-разному в зависимости от знаков зодиака их родителей. Они назвали топ- пар, где рождаются проблемные дети.

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астрологияэнергетические вампирызнак зодиака
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