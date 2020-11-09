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Мехди Вафа назвал топ-5 самых роковых женщин по знаку зодиака
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Мехди Вафа назвал топ-5 самых роковых женщин по знаку зодиака

Юлия Ямпольская

Общество

Победитель третьего сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представительницы каких знаков зодиака считаются самыми роковыми. Он объяснил, как с ними лучше себя вести.

Первое место он отдал Водолеям, которые привлекают к себе внимание. По словам специалиста, придется постараться, чтобы добиться расположения таких особ.

Второе место, по мнению экстрасенса, принадлежит представительницам Львов. Они являются значимыми в жизни мужчин. Такие женщины способны свести с ума и подарить незабываемые эмоции противоположному полу, передает «СтарХит».

Девы заняли третье место в этом рейтинге. Их отличительной чертой является нрав, прямолинейность и наличие своей точки зрения. Если мужчина искал в женщине не только красоту, но и «начинку», он ее найдет рядом со своенравной Девой.

Второе место заняли Скорпионы — эмоциональные, страстные натуры. Эти представительницы слабого пола обладают отменным вкусом и имеют свое «я».

Первое место Мехди Вафа отдал абсолютно всем женщинам, которые постоянно удивляют, обогащают и спасают мужчин. По мнению специалиста, каждая из них обладает уникальными качествами, влекущими противоположный пол на поступки.

Ранее экстрасенс дал советы тем, кто отчаялся в жизни. Он объяснил, почему никогда нельзя сдаваться.

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«Битва экстрасенсов»женщиныМехди Эбрагими Вафа
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