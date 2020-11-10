Народный календарь. Почему нельзя оставлять ребенка одного 11 ноября

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

После дня покровительницы ткачества и прядения Параскевы Пятницы, православные христиане вспоминают святую Анастасию. Ее почитали женщины за то, что она помогала в работе с шерстяной пряжей.

В народе 11 ноября называется Настасьин день. Считается, что святая заботится о баранах и овцах, об овчарах, и о тех, кто из овечьей шерсти прядет шерстяные нитки, валяет валенки, шьет теплые вещи.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя оставлять ребенка одного 11ноября

Согласно поверьям, в этот день нельзя оставлять ребенка одного, иначе случится с ним неприятность. Чтобы семья была крепкой и дружной, 11 ноября все ее члены должны собраться вместе.

Девушка будет счастливой, если в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой и любимой. Кроме того, бусы, оставленные на видном месте, защитят жилище от злых сил.

Приметы погоды гласят, что если в этот день облака движутся низко по небу – грядет похолодание, а воркование голубей обещает хорошую погоду.

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга, День экономиста в России.

183 года назад была открыта первая пассажирская железная дорога в России — Петербург-Царское Село. 37 лет назад появился прототип первого компьютерного вируса.

В этот день родились писатель и мыслитель Федор Достоевский, «муза русского авангарда» Лиля Брик, актеры Леонардо Ди Каприо, Деми Мур.

Именины отмечают Виктор, Кирилл, Николай, Кузьма, Евгений, Василий, Павел, Мария, Анастасия.

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