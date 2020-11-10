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Советский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин умер на 92-м году жизни
Фото: ТАСС / Александр Яковлев

Советский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин умер на 92-м году жизни

Захар Чайченко

Происшествия

Во вторник, 10 ноября, скончался один из выдающихся советских тренеров по фигурному катанию Игорь Москвин. Его учениками были такие прославленные спортсмены, как Людмила Белоусова, Олег Протопопов, Игорь Бобрин и многие другие.

По сообщению Федерации фигурного катания, 91-летний Москвин сильно болел. В письме сказано о том, что все члены федерации скорбят из-за невосполнимой утраты и выражают искренние соболезнования Тамаре Москвиной, а также родным, близким и коллегам Игоря Москвина.

Тренерскую карьеру Игорь Москвин начал сразу, как только завершил индивидуальную спортивную карьеру. Выступая в паре с Майей Беленькой, он трижды становился чемпионом СССР в парном катании: в 1952, 1953 и 1954 годах. Кроме того, Игорь Борисович был первым советским фигуристом, который вместе с другими спортсменами участвовал в чемпионате Европы 1956 года.

умер спортсмен#тренерфигурное катание
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