Советский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин умер на 92-м году жизни

Фото: ТАСС / Александр Яковлев

Во вторник, 10 ноября, скончался один из выдающихся советских тренеров по фигурному катанию Игорь Москвин. Его учениками были такие прославленные спортсмены, как Людмила Белоусова, Олег Протопопов, Игорь Бобрин и многие другие.

По сообщению Федерации фигурного катания, 91-летний Москвин сильно болел. В письме сказано о том, что все члены федерации скорбят из-за невосполнимой утраты и выражают искренние соболезнования Тамаре Москвиной, а также родным, близким и коллегам Игоря Москвина.

Тренерскую карьеру Игорь Москвин начал сразу, как только завершил индивидуальную спортивную карьеру. Выступая в паре с Майей Беленькой, он трижды становился чемпионом СССР в парном катании: в 1952, 1953 и 1954 годах. Кроме того, Игорь Борисович был первым советским фигуристом, который вместе с другими спортсменами участвовал в чемпионате Европы 1956 года.