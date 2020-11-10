Психолог рассказала, как следует одеться девушке для успешного первого свидания

Кадр из фильма «Безумное свидание»

Семейный психолог Ольга Романив дала советы девушкам, собирающимся на первое свидание, что стоит надеть, чтобы завладеть вниманием мужчины и выглядеть привлекательно.

Психолог уверена: каждая женщина обязана помнить о том, что она идет не на собеседование о приеме на работу, а на романтическую встречу. По этой причине брюки, костюмы и джинсы должны быть исключены. По ее мнению, неплохим выбором станут блузки, юбки и платья, подчеркивающие достоинства девушки и по возможности скрывающие ее недостатки.

Кроме того, психолог считает, что при выборе гардероба следует придерживаться золотой середины. Например, дама с чересчур глубоким вырезом или в слишком короткой юбке не произведет должного впечатления на мужчину, настроенного на серьезные отношения.

Романив подчеркнула, что следует выбирать одежду, в которой девушка чувствует себя уверенно и по-женски естественно. С ее слов, не стоит соблазнять мужчину обтягивающим нарядом или вызывающим макияжем, передает 5-tv.ru.

В заключение психолог призналась, что самой важной деталью будет настроение, с которым девушка придет на свидание. Также очень важно сконцентрировать внимание не на украшениях, а на самой себе, поэтому, по словам психолога, следует постараться сделать так, чтобы настоящими украшениями стали глаза и улыбка.

Читайте также: Эксперт назвал признаки идеального пальто на осень