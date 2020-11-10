Эксперт назвал признаки идеального пальто на осень

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Вечерка» открывает рубрику«Я покупаю». Больше не нужно листать журналы и штудировать интернет, чтобы быть в курсе цени предложений. Главное о трендах — у нас.

Ну что за пасмурный переходный сезон без пальто! Модного, уютного и красивого.

Правильное пальто преображает любую женщину. Найти «ту самую» модель помогут советы эксперта моды Кристины Меснянкиной.

Самый писк. Этой осенью выбирайте пальто прямого силуэта, стеганые или кейпы с запахом. Длина — кому какая нравится. И миди, и укороченные, и удлиненные. Не в длине сегодня счастье.

Пояс. Хотите подпоясаться — пожалуйста. Но помните: приталенный силуэт нынче не для активных модниц. Хоть и имеет место быть.

Детали. Воротники и лацканы в этом сезоне или очень большие, или же их нет вообще. Третьего не дано.

Ткани. На первом месте, конечно же, — натуральная шерсть. За ней — стеганые ткани и кашемир. Не теряют актуальности кожаные пальто и модели смешанной фактуры, в которых сочетаются, казалось бы, несочетаемые ткани — например жаккард и экокожа, драп и хлопок.

Цвет. Ультрамодницам дизайнеры предлагают белые пальто. Да, марко, но как же красиво! Без классики — бежевого, черного, серого и темно-синего— тоже никуда. А тем, кому хочется «погорячее», подойдут пальто красных, бордовых оттенков, а также оранжевые, желтые и зеленые. Ну прямо светофор.

Принт. Никуда не делись благородная крупная клетка и широкая полоска. Также в моде «леопардовые» принты и жаккардовые узоры. Новинка сезона — пальто с надписями и логотипами. Если раньше такие модели украшали в основном молодежную одежду, то теперь они потеснили «немногословные» пальто особ постарше и посерьезнее.

Для самых смелых

Пальто-одеяла только набирают популярность среди модников. Толчок развитию тренда дала самоизоляция. Прямо скажем, такая модель — выбор самых смелых.

Цена: от 6200 рублей

Ловим ритм города

Классика с большим воротником. Модель отлично смотрится с обувью на низком ходу. Вот он — образ модной горожанки.

Цена: от 8300 рублей

Рукава, которые хочется закатать

Это пальто вовсе не «мешок». Оно подойдет сдержанным особам, любящим классику. Актуальным же его делают приятный нюдовый цвет и ультрамодные удлиненные рукава.

Цена: от 10 000 рублей

Экология рулит

Пальто-оверсайз — хит сезона. Изюминка модели — объемные рукава. Подойдет девушка среднего и высокого роста. Еще одна особенность — экологичность: ткань наполовину состоит из переработанного пластика.

Цена: от 6000 рублей

Больше ширины плеч

Длинное двубортное пальто в крупную клетку. И размер, будто с чужого плеча, и расцветка — все в тренде осенней моды — 2020.

Цена: от 6000 рублей

На все случаи жизни

Стеганый пуховик. Претендент на главную базовую вещь в вашем осенне-зимнем гардеробе. Отличительная особенность — высокий воротник и двубортная застежка. Идеальный вариант как для города, так и для загородных прогулок.

Цена: от 7500 рублей

Поехали кататься

Укороченное пальто из твида без воротника. Много накладных карманов добавляет модели актуальности. Облегченный вариант, который подойдет автоледи. И шарфик сюда просится.

Цена: от 8000 рублей

Строчка, строчка, «запятая»

Стеганое пальто приталенного силуэта. Подойдет тем, кто хочет подчеркнуть свою утонченность и не готов следовать «мешковатым» трендам. Зато прошивка «в клеточку» — ну просто очень модно!

Цена: от 7900 рублей

Пышечки оценят

Запахивающееся пальто из искусственной овчины. Прекрасная альтернатива дубленкам и тонким шубкам из натурального меха, в которые скоро начнут облачаться дамы. Средняя длина модели делает ее подходящей женщинам разных комплекций, даже пышечкам

Цена: от 5500 рублей

Чисто, когда грязно

Пальто из экокожи. Дизайнеры Лондона, Милана, Парижа и Нью-Йорка уже несколько сезонов используют этот материал. Он не промокает, не требует химчистки. Пальто, кстати, выдерживает температуру до минус 15 градусов.

Цена: от 7600 рублей

ЧТО ОБУТЬ

Нынешней осенью под пальто носят казаки, остроносые ботинки на маленьком каблуке, викторианские сапоги на шнуровке, мартинсы, оксфорды, челси и обычные кроссовки. Лучше всего выбирать обувь неярких, классических цветов, без рисунка и надписей. Ее можно соединить цветом с поясом и сумочкой. Или с перчатками и сумочкой.

Главное — цветовую гармонию образа должны создавать три элемента. И тогда будет идеально.

АКСЕССУАРЫ

Модный образ осени-зимы — 2020 дополнит шапка бини, берет или шляпа в сочетании с клетчатым шарфом и кожаными перчатками, едва закрывающими ладонь. Цвета аксессуаров должны быть противоположны цвету пальто. Если оно яркое, то «дополнения» выбирайте нейтральных оттенков, и наоборот.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО

Есть непреложная закономерность: чем больше пальто — тем меньше сумка.

Если пальто объемное и длинное, не стоит подбирать к нему громоздкую сумку, а под укороченное и приталенное пальтишко габаритная «котомка» — самое то.

Аристотель Онассис, греческий предприниматель, миллиардер:

— С тех пор как я слыву богачом, я не могу при покупке пальто давать меньше 5 долларов чаевых. Кроме того, я должен носить очень дорогое пальто и к тому же застраховать его. Так что, обходясь без пальто, я экономлю в общей сложности свыше 20 000 долларов ежегодно.

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