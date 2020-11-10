Эксперт назвал признаки идеального пальто на осень
«Вечерка» открывает рубрику«Я покупаю». Больше не нужно листать журналы и штудировать интернет, чтобы быть в курсе цени предложений. Главное о трендах — у нас.
Ну что за пасмурный переходный сезон без пальто! Модного, уютного и красивого.
Правильное пальто преображает любую женщину. Найти «ту самую» модель помогут советы эксперта моды Кристины Меснянкиной.
Самый писк. Этой осенью выбирайте пальто прямого силуэта, стеганые или кейпы с запахом. Длина — кому какая нравится. И миди, и укороченные, и удлиненные. Не в длине сегодня счастье.
Пояс. Хотите подпоясаться — пожалуйста. Но помните: приталенный силуэт нынче не для активных модниц. Хоть и имеет место быть.
Детали. Воротники и лацканы в этом сезоне или очень большие, или же их нет вообще. Третьего не дано.
Ткани. На первом месте, конечно же, — натуральная шерсть. За ней — стеганые ткани и кашемир. Не теряют актуальности кожаные пальто и модели смешанной фактуры, в которых сочетаются, казалось бы, несочетаемые ткани — например жаккард и экокожа, драп и хлопок.
Цвет. Ультрамодницам дизайнеры предлагают белые пальто. Да, марко, но как же красиво! Без классики — бежевого, черного, серого и темно-синего— тоже никуда. А тем, кому хочется «погорячее», подойдут пальто красных, бордовых оттенков, а также оранжевые, желтые и зеленые. Ну прямо светофор.
Принт. Никуда не делись благородная крупная клетка и широкая полоска. Также в моде «леопардовые» принты и жаккардовые узоры. Новинка сезона — пальто с надписями и логотипами. Если раньше такие модели украшали в основном молодежную одежду, то теперь они потеснили «немногословные» пальто особ постарше и посерьезнее.
Для самых смелых
Пальто-одеяла только набирают популярность среди модников. Толчок развитию тренда дала самоизоляция. Прямо скажем, такая модель — выбор самых смелых.
Цена: от 6200 рублей
Ловим ритм города
Классика с большим воротником. Модель отлично смотрится с обувью на низком ходу. Вот он — образ модной горожанки.
Цена: от 8300 рублей
Рукава, которые хочется закатать
Это пальто вовсе не «мешок». Оно подойдет сдержанным особам, любящим классику. Актуальным же его делают приятный нюдовый цвет и ультрамодные удлиненные рукава.
Цена: от 10 000 рублей
Экология рулит
Пальто-оверсайз — хит сезона. Изюминка модели — объемные рукава. Подойдет девушка среднего и высокого роста. Еще одна особенность — экологичность: ткань наполовину состоит из переработанного пластика.
Цена: от 6000 рублей
Больше ширины плеч
Длинное двубортное пальто в крупную клетку. И размер, будто с чужого плеча, и расцветка — все в тренде осенней моды — 2020.
Цена: от 6000 рублей
На все случаи жизни
Стеганый пуховик. Претендент на главную базовую вещь в вашем осенне-зимнем гардеробе. Отличительная особенность — высокий воротник и двубортная застежка. Идеальный вариант как для города, так и для загородных прогулок.
Цена: от 7500 рублей
Поехали кататься
Укороченное пальто из твида без воротника. Много накладных карманов добавляет модели актуальности. Облегченный вариант, который подойдет автоледи. И шарфик сюда просится.
Цена: от 8000 рублей
Строчка, строчка, «запятая»
Стеганое пальто приталенного силуэта. Подойдет тем, кто хочет подчеркнуть свою утонченность и не готов следовать «мешковатым» трендам. Зато прошивка «в клеточку» — ну просто очень модно!
Цена: от 7900 рублей
Пышечки оценят
Запахивающееся пальто из искусственной овчины. Прекрасная альтернатива дубленкам и тонким шубкам из натурального меха, в которые скоро начнут облачаться дамы. Средняя длина модели делает ее подходящей женщинам разных комплекций, даже пышечкам
Цена: от 5500 рублей
Чисто, когда грязно
Пальто из экокожи. Дизайнеры Лондона, Милана, Парижа и Нью-Йорка уже несколько сезонов используют этот материал. Он не промокает, не требует химчистки. Пальто, кстати, выдерживает температуру до минус 15 градусов.
Цена: от 7600 рублей
ЧТО ОБУТЬ
Нынешней осенью под пальто носят казаки, остроносые ботинки на маленьком каблуке, викторианские сапоги на шнуровке, мартинсы, оксфорды, челси и обычные кроссовки. Лучше всего выбирать обувь неярких, классических цветов, без рисунка и надписей. Ее можно соединить цветом с поясом и сумочкой. Или с перчатками и сумочкой.
Главное — цветовую гармонию образа должны создавать три элемента. И тогда будет идеально.
АКСЕССУАРЫ
Модный образ осени-зимы — 2020 дополнит шапка бини, берет или шляпа в сочетании с клетчатым шарфом и кожаными перчатками, едва закрывающими ладонь. Цвета аксессуаров должны быть противоположны цвету пальто. Если оно яркое, то «дополнения» выбирайте нейтральных оттенков, и наоборот.
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО
Есть непреложная закономерность: чем больше пальто — тем меньше сумка.
Если пальто объемное и длинное, не стоит подбирать к нему громоздкую сумку, а под укороченное и приталенное пальтишко габаритная «котомка» — самое то.
Аристотель Онассис, греческий предприниматель, миллиардер:
— С тех пор как я слыву богачом, я не могу при покупке пальто давать меньше 5 долларов чаевых. Кроме того, я должен носить очень дорогое пальто и к тому же застраховать его. Так что, обходясь без пальто, я экономлю в общей сложности свыше 20 000 долларов ежегодно.
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