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«Эффект налицо»: Хромченко рассказала, как выглядеть моложе с помощью одежды
/ Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko /

«Эффект налицо»: Хромченко рассказала, как выглядеть моложе с помощью одежды

Юлия Ямпольская

Звезды

Знаменитый стилист Эвелина Хромченко рассказала, как женщине освежить внешний вид и выглядеть моложе. Этим она поделилась в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале.

По ее словам, с помощью некоторых вещей можно омолодить гардероб.

— В моде существуют такие элементы, которые могут моментально освежать ваш гардероб. Бомбер — один вариантов. Это также спортивная обувь, как правило, белая и низко обрезанная, слегка укороченные брюки, которые делают щиколотку свободной. Они хорошо работают особенно с крупными женщинами, — подчеркнула Хромченко.

Она также попросила дам с формами не боятся таких вещей, как бомбер или парка. Зачастую такие вещи выглядят на них привлекательно и визуально скидывают несколько лет.

— Омолаживающий эффект налицо, — заключила стилист.

Ранее Хромченко назвала один из главных трендов сезона.

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тренды«Модный приговор»Эвелина Хромченко
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