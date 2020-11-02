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«Вносит яркость»: Хромченко назвала один из главных трендов сезона
Эвелина Хромченко дала советы модницам / Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Вносит яркость»: Хромченко назвала один из главных трендов сезона

Юлия Курганова

Общество

Знаменитый стилист Эвелина Хромченко рассказала об одном из главных трендов сезона. Она сообщила, что клетка уже несколько лет не покидает гардероб настоящих модниц. Она только периодически модифицируется и предлагает новые формы и сочетания. В этом сезоне особенно популярной стала двухцветная клетка виши.

— В этом сезоне клетка виши радует и бодрит. Она немедленно вносит в ваш наряд не только яркость, но и определенную демократичность, потому что клетка виши, несмотря на свой контраст, яркость и привлекательность, это все-таки прерогатива очень простого решения, — прокомментировала наряд с клеткой виши Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале.

«Вносит яркость»: Хромченко назвала один из главных трендов сезонаФото: «Модный приговор» Первый канал

Стилист посоветовала женщинам, неравнодушным к клетчатым нарядам присмотреться к одежде в клетку виши. Она добавила, что многие знаменитые модельеры уже давно оценили этот стильный рисунок.

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модный тренд«Модный приговор»Эвелина Хромченко
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