«Вносит яркость»: Хромченко назвала один из главных трендов сезона

Эвелина Хромченко дала советы модницам / Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Знаменитый стилист Эвелина Хромченко рассказала об одном из главных трендов сезона. Она сообщила, что клетка уже несколько лет не покидает гардероб настоящих модниц. Она только периодически модифицируется и предлагает новые формы и сочетания. В этом сезоне особенно популярной стала двухцветная клетка виши.

— В этом сезоне клетка виши радует и бодрит. Она немедленно вносит в ваш наряд не только яркость, но и определенную демократичность, потому что клетка виши, несмотря на свой контраст, яркость и привлекательность, это все-таки прерогатива очень простого решения, — прокомментировала наряд с клеткой виши Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале.

Фото: «Модный приговор» Первый канал

Стилист посоветовала женщинам, неравнодушным к клетчатым нарядам присмотреться к одежде в клетку виши. Она добавила, что многие знаменитые модельеры уже давно оценили этот стильный рисунок.

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