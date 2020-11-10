«Поверил в то, что я избранный»: Дима Билан рассказал о звездной болезни

Фото: instagram.com/bilanofficial

Российский певец Дима Билан поделился с поклонниками некоторыми моментами из своего прошлого и рассказал о пережитой звездной болезни. Он пояснил, что его часто спрашивают о том, как ему удалось сохранить «человеческое составляющее».

Он отметил, что важно беречь свое ментальное здоровье и быть искренним с собой и с окружающими, а также раскрыл подробности о своей звездной болезни. По его словам, это произошло с ним в период после победы на Евровидении в 2008 году.

— Мне было 27, и я на тот момент был еще морально неокрепшим исполнителем. Мне казалось, что я достиг своего предела и о большем мечтать не нужно!...Ощущение, что с тобой весь мир — это непередаваемо!⠀Я поверил в то, что я избранный, исключение из правил, — отметил Билан.

При этом исполнитель признался, что его родным и близким было сложно из-за неожиданно обрушившейся на него мировой славы. Кроме того, он пояснил, что его поведение в то время оставляло желать лучшего.

— Посторонним я редко хамил, но вот на близких сорваться мог! Они сильнее всего страдали от этого, — уточнил артист.

После этого Билан смог быстро взять себя в руки и понять важность атмосферы вокруг, а также то, что нельзя терять голову. Певец отметил, что советует многим своим коллегам не забывать про собственные истоки и сокращать общение с медийными людьми в свободное от работы время.

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