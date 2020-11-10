«Носик однозначно мамин»: Юлия Савичева сравнила свое архивное фото со снимком дочери

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева показала поклонникам свою архивную фотографию из детства. При этом артистка сделала коллаж, добавив фотографию своей дочки.

— А вот и моя детская фотография, все как вы просили. Мне здесь 7 лет, а Ане 2 года, — написала Савичева на своей странице в соцсети Instagram.

Она также поинтересовалась у подписчиков, похожи ли они с дочкой.

Большинство фанатов согласились, что между мамой и дочкой есть сходство, однако некоторые посчитали, что девочка все же больше похожа на отца: «Ваша копия», «Похожи!!! Но, папина доча!!!», «Похожи, лапулечки!», «Мне кажется, что на Вас, Юлечка, доча больше похожа», «Носик однозначно мамин», «Ой, мамина доча!», «Носик ваш, а остальное — папа».

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