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«Носик однозначно мамин»: Юлия Савичева сравнила свое архивное фото со снимком дочери
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

«Носик однозначно мамин»: Юлия Савичева сравнила свое архивное фото со снимком дочери

Евгения Звощик

Звезды

Певица Юлия Савичева показала поклонникам свою архивную фотографию из детства. При этом артистка сделала коллаж, добавив фотографию своей дочки.

— А вот и моя детская фотография, все как вы просили. Мне здесь 7 лет, а Ане 2 года, — написала Савичева на своей странице в соцсети Instagram.

Она также поинтересовалась у подписчиков, похожи ли они с дочкой.

Большинство фанатов согласились, что между мамой и дочкой есть сходство, однако некоторые посчитали, что девочка все же больше похожа на отца: «Ваша копия», «Похожи!!! Но, папина доча!!!», «Похожи, лапулечки!», «Мне кажется, что на Вас, Юлечка, доча больше похожа», «Носик однозначно мамин», «Ой, мамина доча!», «Носик ваш, а остальное — папа».

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певицаЮлия Савичевадочка
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