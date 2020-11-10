Автобус врезался в ограждение на западе Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Багратионовский проезд, 5 Карта всех событий

Рейсовый автобус с пассажирами врезался в ограждение на западе столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах во вторник, 10 ноября.

Инцидент произошел по адресу Багратионовский проезд, дом 5. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Его осматривают врачи скорой помощи.

Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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