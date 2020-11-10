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Более 40 процентов россиян предпочли отечественные фильмы зарубежным
Фото: pixabay.com

Более 40 процентов россиян предпочли отечественные фильмы зарубежным

Евгения Звощик

Общество

Практически половина россиян — 44 процента — смотрят отечественные фильмы чаще зарубежных. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение», распространенные во вторник, 10 ноября.

Среди граждан старше 60 лет таких респондентов оказалось 70 процентов. Респонденты, которые предпочитают российские фильмы, объяснили свой выбор тем, что отечественные кинокартины более жизненные, близки и понятны зрителю, а также менее агрессивные по сравнению с зарубежными фильмами.

В свою очередь, 16 процентов граждан России отдают предпочтение зарубежным фильмам. При этом среди опрошенных в возрасте 18–30 лет эта доля составляет 44 процента. Они заявили, что иностранные картины лучше по качеству, актерской игре и имеют более интересный сюжет.

При этом 19 процентов респондентов с одинаковым интересом относятся к российским и зарубежным фильмам. Кроме того, исследование показало, что 19 процентов россиян почти не смотрят фильмы — ни российские, ни зарубежные, передает Интерфакс.

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