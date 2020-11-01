Маски, тесты и дезинфекция: как снимают кино в Москве во время пандемии

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Съемки кино и сериалов продолжаются в Москве, несмотря на связанные с эпидемиологической ситуацией ограничения. После того как 9 июня власти разрешили кинематографистам вернуться к деятельности, в городе постоянно кипит соответствующая работа.

Сейчас практически на каждой съемочной площадке участники процесса обязательно носят маски и перчатки. Также, по словам продюсера Анны Шалашиной, ведется журнал состояния здоровья каждого сотрудника. Если у кого-то недомогание, то на площадку его не допускают.

— После выходных группа проходит тестирование на коронавирус, теперь в кинопроизводстве на это выделяется отдельная статья бюджета, — добавила продюсер.

В гримерках сейчас стерильно — практически как в больничной палате. Гример также работает в маске и перчатках, а иногда надевает еще и защитный экран. Для каждого артиста имеется свой набор кисточек. В свою очередь уборка с дезинфицирующими средствами проходит после каждого съемочного дня.

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Меры предосторожности коснулись и костюмов артистов — у каждого своя одежда, в том числе и у дублеров. После каждого съемочного блока костюмы отправляются в химчистку. Пища для всех на площадке сейчас раскладывается по индивидуальным контейнерам, а напитки подаются в бутылках или пакетах.

Количество людей на съемочной площадке пытаются минимизировать при любой возможности. В частности, сократилось число актеров массовых сцен. Их стали приглашать только в случае необходимости.

На некоторых проектах на площадке присутствует врач, который проводит экспресс-тестирование всем участвующим в съемках.

— В течение всего дня врач следит за состоянием здоровья съемочной группы, измеряет температуру, — уточнил директор по объектам Левон Бароян.

Он также рассказал, что сейчас стало сложнее находить места для съемок. Это касается аренды квартир для съемок, ресторанов или кафе. Там, где удается договориться с владельцами, предоставляются результаты тестирования всей группы, а после объект обязательно дезинфицируется, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вегетарианцев предупредили о высоком риске заражения коронавирусом