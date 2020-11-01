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Вегетарианцев предупредили о высоком риске заражения коронавирусом
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Вегетарианцев предупредили о высоком риске заражения коронавирусом

Евгения Звощик

Здоровье

Вегетарианцы, которые исключат из своего рациона продукты животного происхождения на фоне ослабленного иммунитета рискуют заразиться новым типом коронавирусной инфекции. Причина в том, что такие продукты являются важными источниками витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков.

— Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье, — отметила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

По ее словам, при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Среди полезных элементов, которых не хватает организму при подобном стиле жизни и питания, Ненастина назвала витамины В2 и В12.

Также у людей, которые ограничивают или исключают из рациона продукты животного происхождения, может быть дефицит поступления полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Это может привести к развитию сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач-терапевт Елена Тихомирова согласилась с Ненастиной о риске веганов заразиться COVID-19.

— Длительное веганство приводит к ряду хронических заболеваний. Чем больше стаж веганства, тем больше у человека будет снижен иммунитет, — пояснила врач.

Она добавила, что веганы также часто страдают анемией, что в свою очередь повышает риск заражения различными простудными заболеваниями. По словам Тихомировой, лучшее, что может сделать веган — перестать им быть.

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