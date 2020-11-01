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Врач назвала самый опасный возраст для заразившихся COVID-19 детей
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Врач назвала самый опасный возраст для заразившихся COVID-19 детей

Юлия Курганова

Здоровье

Коронавирус тяжелее протекает у детей до трех лет. Об этом рассказала врач пермской краевой детской больницы Елена Зубова.

— Если у малыша высокая температура, одышка, судороги, многократная рвота — нужно незамедлительно вызвать скорую помощь, — сообщила она.

Медик уточнила, что тяжелее всего COVID-19 протекает у младенцев до года. Наибольший риск неблагоприятного течения болезни возникает у детей с сопутствующими патологиями — врожденными пороками развития и одновременным поражением организма несколькими видами вирусов.

Зубова рассказала, что среди симптомов коронавируса у ребенка могут быть заложенный нос, боль в горле или першение, отит, одышка, кашель, боль в мышцах, слабость или судороги, тошнота и диарея.

При заражении ребенка коронавирусом врач посоветовала наблюдать за его состоянием и фиксировать все жалобы. Необходимо исключить его контакты с пожилыми родными. Для компенсации дефицита солнца и свежего воздуха нужно добавить в рацион питания ребенка витамин D, сообщается в газете «АиФ».

По статистике в мире дети составляют всего 10 процентов от числа заболевших. Болеют чаще всего легко и госпитализация им не нужна. Не менее 25 процентов детей переносят инфекцию бессимптомно. В детском возрасте заболевание тяжело протекает в среднем в 1 проценте случаев.

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