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Глава Роспотребнадзора озвучила основую причину заражения коронавирусом
Фото: photo.roscongress.org/Анна Горбань

Глава Роспотребнадзора озвучила основую причину заражения коронавирусом

Юлия Захарова

Общество

Несоблюдение санитарных мер становится основной причиной заражения коронавирусной инфекцией. Такое заявление во вторник, 27 октября, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, 85 процентов заболевших нарушали меры безопасности: игнорировали масочный режим или дезинфекцию рук.

— Несколько поменялась структура заболевших, к сожалению, в эпидпроцесс вовлечены люди старшего возраста, — отметила глава надзорного ведомства.

Видео: Telegram-канал «Пул N3»

Попова добавила, что наиболее высокие показатели среди пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения приходятся на людей старшего возраста. Меньше всего зараженных на 100 тысяч человек — среди детей.

Как заключила глава Роспотребнадзора, также коронавирус диагностировали большому количеству людей в возрасте от 30 до 49 лет, это мог спровоцировать отказ от ношения масок, сообщает «Россия 24».

Ранее Роспотребнадзор усилил меры по борьбе с COVID-19. Россиянам предписали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступает в силу с 28 октября.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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