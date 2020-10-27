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Попова объяснила ужесточение требований о ношении масок в России
Фото: kremlin.ru

Попова объяснила ужесточение требований о ношении масок в России

Юлия Захарова

Общество

Обязательный масочный режим в России был введен из-за риска ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом во вторник, 27 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— С 28 октября действует постановление главного санитарного врача об обязательном ношении масок в транспорте, в общественных местах и местах массового скопления людей. Мы это сделали, потому что риски развития ситуации есть, ухудшение ситуации есть, — пояснила она.

Глава надзорного ведомства добавила, что эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, причем распространение заболевания затронуло все российские регионы, сообщает «Россия 24».

Ранее Попова сообщила, что медицинские маски не нужно будет надевать постоянно, особенно после того, как начнется вакцинация от коронавируса.

Напомним, Роспотребнадзор усилил меры по борьбе с COVID-19. Россиянам предписали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, на парковках и в лифтах. Постановление вступает в силу с 28 октября.

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РоспотребнадзорАнна Поповамасочный режим
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